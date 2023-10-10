國際貨幣基金今天公布名為「應對全球分歧」（Navigating Global Divergences）的世界經濟展望秋季報告。（示意圖／shutterstock）

國際貨幣基金（IMF）今天公布世界展望報告。報告指出，全球從疫情與俄烏戰爭中復甦的進程依然緩慢且不平衡，報告預估今、明2年全球經濟成長為3.0%與2.9%，仍低於3.8%的歷史平均水準。

國際貨幣基金今天公布名為「應對全球分歧」（Navigating Global Divergences）的世界經濟展望（World Economic Outlook）秋季報告。

報告指出，全球從Covid-19疫情與俄烏戰爭中復甦的進程仍然緩慢且不平衡。儘管今年稍早全球經濟展現韌性，經濟重新開放帶來增長，通貨膨脹在去年達到高峰後也有所下降，但現在放鬆警戒仍為時過早。

報告指出，全球經濟活動仍不及疫情前水準，尤其是新興市場與發展中經濟體，各個區域分化情況日益嚴重，俄烏戰爭與日益加劇的地緣經濟的長期影響，為降低通貨膨脹而收緊的貨幣政策、高債務環境下取消的財政支持，以及極端氣候帶來的經濟影響則更具週期性。

報告也擔憂，中國房地產行業危機可能加深並造成全球溢出效果，特別是影響到大宗商品出口國。

IMF評估，全球經濟成長預計將從2022年的3.5%，減緩至今年的3.0%與2024年的2.9%，都低於2000到2019年的3.8%歷史平均水準。2024年的預估值較7月更新報告下修0.1個百分點。

在通貨膨脹方面，預計全球通貨膨脹將從去年的8.7%，穩步下降到今年的6.9%與明年的5.8%，但仍較7月更新報告上調0.1與0.6個百分點，且預期多數經濟體通貨膨脹情況要到2025年才能回到目標水準。

在個別國家方面，美國經濟成長較預期強勁，今、明2年預估為2.1%與1.5%，較7月更新報告分別高出0.3與0.5個百分點；歐元區則將預期弱，2023與2024年分別預估為0.7%與1.2%，較7月更新報告下降0.2與0.3個百分點。

報告預估，中國今年經濟成長為5.0%，較7月更新報告下修0.2個百分點，明年則為4.2%，下修0.3個百分點；日本今、明2年經濟成長則分別為2.0%與1.0%，分別上調0.6與0.0個百分點。