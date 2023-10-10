民眾黨總統參選人柯文哲。（楊亞璇攝）

親民黨主席宋楚瑜今出席國慶大典時，談到藍白合議題說，政黨合作不是分贓喬位置，2000年國民黨做假民調把他給「A掉」，遭解讀是在警告民眾黨。民眾黨總統參選人柯文哲今回應，很多親民黨的朋友都提到這一點，國親合的結果就是親民黨不見了，不過，自己還是醫生性格，「不要一開始把別人當壞人」。

柯文哲下午受訪時被問起上午與宋楚瑜沒有互動，以及宋楚瑜批國民黨假民調，柯文哲表示，國民黨假民調？不曉得，中間還隔了其他政黨，無法跳過椅子跟宋楚瑜講什麼，中間隔一個人，所以沒有什麼機會可以交談。

是否在警告不要跟國民黨合作？柯文哲說，很多親民黨的朋友，包括坐在旁邊的競選總幹事黃珊珊常常都提到這一點，國親合的結果就是親民黨不見了，所以深以為戒，不過，自己還是醫生性格，不要一開始把別人當壞人，雖然有時候明明知道對方在想什麼，自己倒覺得說，「盡量，看你要幹什麼」，但還是希望台灣可以更好。

另外，柯文哲曾稱會以民眾黨總統參選人參選到底，但萬一輸掉整合民調，是否說法前後矛盾？柯文哲則說，他以總統的身份參選，過程當中如果有人要來比賽，還是可以開放，「但是自從我說要比民調，我看國民黨也躲起來了，就開始拖字訣」，不然比民調，看你要怎麼比呀！

至於柯文哲主張，輸的人對副手有建議權利，若柯文哲輸會接受當副手？柯表示，到時候民眾黨會商議，會討論看誰去配對，不過，不用回答假設性題目，現在國民黨也沒有答應要比民調。

由於距離登記40天，針對藍白合是否有設定時程底線？柯文哲強調，要記住，人民是有自主性，不是政黨領袖旗子一揮往東，大家就往東，台灣民主化到現在30年，不是那種50年里長或誰說往哪一邊走就往哪邊走，要記住，人民才是國家最後的主人，各方在算計還是要把人民考慮進去，「台灣人民已經沒有辦法像你想像的那樣處理」。

而侯友宜稱打電話沒有接，侯友宜算朋友嗎？柯文哲回應，「其實也沒什麼問題，只是說要談什麼，有時候不要為了打電話而打電話，你到底要講什麼？你要問什麼？」