今（10）日即是雙十國慶，國慶大會從早上8點53分開始，由國防部特戰指揮部、國防部三軍儀隊、聯合樂隊等團體進行暖場。總統蔡英文在10點多進行公開演說，這是她任內最後一次以總統身分在國慶大典進行談話。而台北市副發言人、國民黨青年團前執行長蕭羽耘10日就表示，「今天是中華民國國慶日，朋友們雙十快樂！」引發討論。

蕭羽耘10日在臉書上PO出一篇「今天是中華民國國慶日，朋友們雙十快樂！」的文章表示，「中華民國是我們的國家，希望每一位生長在這片土地上的人們，都能記得國慶日的意義，閃耀民主自由的光芒」，同時更直言，「很榮幸大家一起見證青天白日滿地紅高掛、旗海飄揚在我們家園的景象」。

最後蕭羽耘更釋出一張和台北市副市長李四川的合照，就連台北市長蔣萬安都來留言，「中華民國雙十國慶快樂」，許多網友更是紛紛留言直呼，「雙十國慶愉快，中華民國生日快樂」、「中華民國112年生日快樂」、「中華民國生日快樂，謝謝分享」。