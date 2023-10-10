親民黨主席宋楚瑜今穿著特製背心出席國慶大會。(翻攝自中天新聞YouTube頻道)

今日是雙十國慶，親民黨主席宋楚瑜也出席總統府國慶大會，與民眾黨主席柯文哲同場，而近期「藍白合」議題持續升溫，曾是「國親合」當事人的宋楚瑜會後受訪談及柯文哲提議比民調，但當年國民黨就是做假民調把他Ａ掉，呼籲團體間要多溝通；宋還感慨說，當年帶過去的人，現在好像都不見了，不要光講團結，但心裡一團心結。

宋楚瑜今(10日)出席國慶大會，特地穿上特製的背心，正面寫上「中華民國生日快樂、台灣民主兩岸和平」，背後則印上國旗，相當吸睛。宋也在臉書發文表示，「這就是我和親民黨一貫堅持的立場！」

宋楚瑜也在臉書表示，「近期大家也很很關心選舉議題，我認為，台灣的民主走到今天，是大家不斷的努力、溝通、協調。讓民眾有安定的生活，不是只在嘴巴上說，而是真正把民眾的需要放在心裡。從政之大者，是要為國為民，不是為一黨之私。政黨合作不是分贓、不是喬位子，不能表面喊亂團結，但心中卻一團心結！」

據《中天新聞》報導，宋楚瑜國慶會後受訪，談及藍白合時說，大家都相信民調，但2000年就是國民黨做假民調把他A掉了，民調只能說明一個民意方向，但如果主事者不能放下私心、去找出堅強且能有所作為的團隊，就會像現在看到的民調，即使逾6成民眾支持政黨輪替，卻看不到哪個政黨領袖得到6成支持，政治不是打麻將「勝者全拿、輪流當莊、自摸通吃」，還是希望不管哪個政黨，能提出好的團隊及政見，讓人民放心。

宋也說，藍白合目前看到的都是職位安排，但幾個團體間應該多多溝通，就像2004、2008年，他把親民黨的人帶去交給國民黨，本來想著大家能合作完成政黨輪替，但很可惜帶過去的人「現在好像都不見了」，從政之大者，要為國為民，而不是為一黨之私，「今天不要只是光講團結，結果發現高喊團結的都是心裡一團心結」。

宋楚瑜透露「默默做了一些工作」，表示下禮拜會有更明確的提議，讓台灣找回對民主的信任、對政府的信心，讓台灣民主的價值帶來更好的生活及和平。