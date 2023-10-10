蘆竹區長李岳壇（左）於現場發放小國旗。（蘆竹公所提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區公所配合桃園市政府「光輝十月 榮耀桃園」為主題的國慶月，除了自10月1日起於轄內重要路段及辦公場所懸掛國旗，形成旗海飄揚，並結合中山社區發展協會於今天下午辦理「桃林鐵馬道親子健行暨愛心跳蚤市場及家庭暴力防治宣導活動」，參與人員手持小國旗參加健走，展現愛國、年輕又有活力的特色，感受滿溢的國慶氛圍。

區長李岳壇說，為歡慶雙十國慶，蘆竹區公所於中正路、新南路帶狀公園、南青路、大竹北路、蘆興南路、南山路三段（A10山鼻站）、富國路、山林路三段、八德一路、婦幼館、光明河濱公園、興仁市民活動中心、蘆竹區公所前公園等共13處，插掛國旗約計500面，營造旗海飄揚的氛圍，且行政大樓廳舍及櫃檯窗口也都精心掛置近300面的國旗，打造波瀾壯闊的紅色旗海。

李岳壇表示，不僅如此另也提供同仁可配戴在身上的國旗飾品，並備有1000面手搖國旗，於10月3日起至10月13日止，在公所奉茶區提供洽公民眾索取，領完為止，讓民眾一同嚐好茶，迎國慶。另外在新南路交流道、南山路與仁愛路、大竹國小及南崁公有市場正門等4大路口的LED看板，定時撥放國旗及節慶圖示，透過視覺的沖擊感，將榮耀的國慶精神傳遞至每個角落。

李岳壇說明，今天下午更與中山社區發展協會合作辦理「桃林鐵馬道親子健行暨愛心跳蚤市場及家庭暴力防治宣導活動」，響應全民運動，希望大家走出健康，走出快樂，現場約有500多名民眾攜家帶眷一起健康出走。

民眾在熱身操活絡筋骨後出發，由六福路高鐵下朝桃林鐵馬道至A10山鼻站機捷橋下折返，該路段非常適合全家大小一起出遊健行，現場還有愛心跳蚤市場、家庭暴力防治宣導及愛心送暖等活動，非常熱鬧。

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