人生有高低起伏，與其少年得志，不如晚年享福！《搜狐網》盤點12生肖，其中狗、牛、虎3生肖晚年運特別好。歷經災難後，屬狗者50歲可望變富豪，屬牛者可以盡享晚福，屬虎者40歲後名利雙收。

▌生肖狗

狗年出生的人歷經大風大浪，憑著毅力度過難關，能倖存下來，未來將會很幸運，好運勢連神都無法阻擋。等他們老了，40多歲就能功成名就，50多歲變富有，注定晚年現金滿手，享盡榮華富貴！

▌生肖牛

牛年出生的人辛苦了大半輩子，到了晚年才懂得如何享受生活。他們賺得的財富，有些是年輕時積累賺來的，有些是透過投資獲得。在金錢的基礎上，他們的晚年生活過得非常舒適和自由。

▌生肖虎

屬虎的人生活雖然有小災難，卻沒有大災難發生。他們的財運非常旺盛，與金錢有著非常密切的聯繫。他們能夠白手起家，然後在事業上取得好成績。他們最容易在40歲後變得富有，享受所有的名利。