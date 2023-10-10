以巴衝突使得最無辜的小朋友也被迫承擔歷史情仇。據慈善組織「拯救兒童」統計，從今年初至今在巴勒斯坦占領的約旦河西岸，平均每週至少1名兒童被以色列軍隊殺害，當初夢想有小鳥和綠樹陪著上學的小朋友已經去當「天使」了。

以色列自7日凌晨受到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）武裝分子突擊後，隨即展開強力反擊，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正以「前所未見」的軍力攻擊哈瑪斯，並稱空襲加薩只是前菜。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）更在9日下令對加薩採取斷水、斷電、斷糧的「全面圍困」措施。此舉卻讓聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）9日對媒體表示，他「深感悲痛」。

自1973年起長期在巴勒斯坦被占領土（OPT）救助當地兒童的全球性人道慈善組織「拯救兒童」（Save the Children），於9月18日在官網發文，自今年初至9月，在巴勒斯坦占領的約旦河西岸，至少有38名巴勒斯坦兒童被以色列軍隊殺害，是史上巴勒斯坦兒童被殺害數最多的一年，等於每週平均至少1名兒童被殺害。

「拯救兒童」組織去年採訪過的一名巴勒斯坦兒童已遭殺害，今年9月名列死亡名單。

這名已去當「小天使」的巴勒斯坦兒童約瑟夫去年受訪時說：「我的夢想是，可以在上學的路上看到像小鳥和綠樹這樣的東西。不想聞到煙硝味，或到處都看到士兵。我也不想讓自己害怕出去，讓媽媽擔心我會被以色列士兵傷害，或在街上四處找我。」

「拯救兒童」OPT地區主任李（Jason Lee）在發文中嘆道：「距離2023年年末還剩3個月，我們再次面臨西岸死亡人數最多的一年。這是一個令人震驚的趨勢。今年武力使用空前高，⋯殘殺兒童的行為必須終止。」

然而諷刺的是，以色列媒體9月20日曾刊登一篇以國國會極右派聯盟議員為殺人嫌犯辯護和籌款的新聞。這名以色列嫌犯在2015年出於種族動機，縱火殺害巴勒斯坦一家3口致死，5歲兒子重傷，最後被判處無期徒刑。這名國會議員卻宣揚兇嫌是「神聖正義之士」（holy righteous man），並在為這名兇嫌辯護和籌款的活動中聲稱他「為所有的以色列人民受苦」。

「拯救兒童」還在文章中強力呼籲，以色列軍隊必須立即停止對兒童使用武力，且以色列政府應根據國際法規定的義務，來保護兒童並限制使用武力。