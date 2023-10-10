華為手機Mate 60 Pro搭載中芯以7奈米製程製造的麒麟9000s晶片，宣示大陸突破美國的科技制裁，引發市場高度關注。知情人士透露，華為明年智慧手機出貨量將倍增至6000萬到7000萬支，公司已開始為零件備貨。
日經新聞報導，兩位知情人士說，為避免遭到美國進一步管制，華為已要求目前僅有的美國4G行動晶片供應商高通，要在明年6月前完成全年訂單的交貨。
曾在美國設備製造商應用材料任職的一名員工說，華為的合作夥伴中芯，早在2018年或2019年就建立一條具備國際工法的生產線，能夠開發並生產7奈米晶片。
華為推出Mate 60 Pro銷售成績亮眼，曾被外媒形容為最強蘋果分析師、目前在香港天風國際證券任職的郭明錤表示，華為受益Mate 60 Pro需求與市場影響力，2023年手機出貨量將年成長約65%至3800萬支。展望2024年，華為手機出貨量可望至少達到6000萬支，是全球手機品牌中出貨成長動能最強者。
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