以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」爆發激烈衝突，以色列的泰國移工也遭殃，11人遭「哈瑪斯」挾持。移工家人聽聞後備感震驚，除了擔憂家人安危，也盼他們平安歸來。

法新社報導，自從「哈瑪斯」（Hamas）7日突襲以色列以來，造成至少18名泰國人喪生，另有11人遭挾持。在「哈瑪斯」威脅處決被擄平民之際，遭挾持的泰國移工家屬十分擔心家人安危。

「哈瑪斯」在這波突襲中挾持約150人，還放話若以色列持續空襲加薩地區（Gaza），將一個個接著處決人質。

泰國人坎亞拉特（Kanyarat Suriyasri）向法新社表示，聽到丈夫奧瓦特（Owat Suriyasri）遭「哈瑪斯」挾持的時候，「心裡感到非常震驚」。

她說：「正在等待聽到一些好消息。」

40歲的奧瓦特來自泰國東北四色菊府（Si Saket），為了賺取更多薪水，2021年到以色列工作，希望為妻子及2個孩子打造更好的家。坎亞拉特形容丈夫是「非常親切、有愛心又很快樂的人」。

坎亞拉特還說，如果能再見到丈夫，要擁抱對方並對他說「我很想你，我不會再讓你到那麼遠的地方了」。

萬尼達（Wannida Ma-asa）的丈夫阿努查（Anucha Angkaew）同樣也遭「哈瑪斯」挾持。她說，「我感到心力交瘁，他被綁架的那天，我們還有講到話。事發前，我跟他視訊通話，我們就像平常一樣聊天 」。

儘管「哈瑪斯」威脅將殺害人質，但萬尼達仍抱持希望，期盼28歲的丈夫平安歸來。「我真的希望他能活下來...我耐心地關注新聞，等著好消息到來」。

阿努查2022年3月從家鄉、泰國東北部烏隆府（Udon Thani）搬到以色列，在酪梨農場工作。

除此之外，還有許多泰國移工的家人正焦急等待失蹤親人的消息。

目前以色列約有3萬名泰國勞工，大部分在農業領域工作。其中許多勞工來自泰國東北部的貧窮偏遠地區，希望到海外工作賺取更多工資，改善家人生活。

不過，他們也常淪為被剝削的對象。「人權觀察 」 （Human Rights Watch）2015年一份報告指出，移工住宿環境不佳，且收入低於法定最低基本工資。