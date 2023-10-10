國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐（左五）10日舉辦競選總部進駐茶會，現場凍蒜聲不斷。（鄭正鈐提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐10日舉辦競選總部進駐茶會，他炮火猛烈痛批民進黨的貪腐沒有什麼是不敢的，更暗渡陳倉，對外輸出台獨，今天國慶日甚至直接把中華民國消失，改成「台灣國慶日」，呼籲大家一起下架民進黨。

鄭正鈐今天下午舉辦競總進駐茶會，包括孫文學校校長張亞中、市議會議長許修睿、國民黨市黨部主委李縉穎、黃國新黨部主委王志豪、前立委呂學樟、張蔡美、前市長童勝男、市議員張祖琰、黃文政、林慈愛、吳旭豐及多位里長、社團及大批支持者都前來參加，現場凍蒜聲不斷。

鄭正鈐說，美國擔心賴清德的台獨務實工作者的意識形態，從侯友宜與賴清德的美國訪問行程，美禮遇侯勝於賴的差別待遇就可以得知。

他表示，俄烏戰爭打了1年多，以巴戰爭一開打，以色列就死了上千人，很多人都擔心台灣的安全。他強調，兩岸是否穩定發展，明年選舉是關鍵，中華民國的存在關乎兩岸之間的穩定，希望大家去強調中華民國的價值，為中華民國永續發展一起打拚，一起分享中華民國發展的成果。

鄭正鈐指出，為了維護人民權益，他在立法院願跟民進黨的委員打了好幾次架，很多人都很驚訝，他的第一場架就是監察院長陳菊的同意權，陳菊有案在監察院，竟然去當監院長，民進黨全力維護，國民黨當然要奮力為民把關。

他表示，民進黨沒有不敢做的事，光電弊案9家天字號的公司都跟民進黨有牽連。另外，針對疫苗弊案疑雲，當初國民黨要求要看疫苗合約，民進黨力擋到底，疫苗合約打死不給看，打了1場架之後，才給1張重點全塗掉的文件。他痛批，民進黨就是仗著國會的多數，才如此鴨霸。

鄭正鈐強調，民進黨資源太豐富，新竹市的看板量是他的2、3倍，呼籲大家全力支持國民黨，下架民進黨。

身兼鄭正鈐競選總部主委的議長許修睿則表示，這次選戰鄭正鈐目前民調最高，但其他候選人來勢洶洶、虎視眈眈。他也痛批民進黨倒行逆施，成立各種國家隊就是要賺人民的錢，例如當初口罩2元變9元，被抗議之後才降價。

他並強調，民進黨愚弄人民，美國萊豬、巴西進口蛋在台灣洗產地，根本就在欺負台灣人，呼籲大家看清楚邢惡的民進黨，總統投給侯友宜、立委投給鄭正鈐。

李縉穎則痛批民進黨把中華民國國慶變成「Taiwan National Day」，是在偷渡台獨意識。他呼籲大家把票投給國民黨、支持侯友宜與鄭正鈐，全力下架民進黨。

孫文學校校長張亞中說，兩岸兵凶戰危，台灣被民進黨掏空，只有投給國民黨的候選人才能不用擔心。他並讚揚鄭正鈐學經歷優秀，立法院實際表現對得起大家，希望大家不只投票給鄭正鈐、也向朋友推薦他。