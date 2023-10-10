新北市汐止區廖姓男本月8日中午將座車停放在大同路二段，一時疏忽未將車門上鎖，回來時發現車內擺放物品位置有變，卻又無財物損失，他自行調閱道路監視器，見確實有人闖入車內，故向警方報案。警方循線查獲47歲劉姓男子，劉男供稱，因為身上沒菸，所以到車裡找菸。偵訊後，警方依竊盜未遂罪嫌送辦。

據了解，廖男8日中午停車後疏忽未將車門上鎖，下午2時許回來發現車門未確實關妥，進車內檢視發現擺放物品曾被移動，進一步查看並無財物損失。由於不久前他放在車內的錢包曾經失竊，故自行調閱監視器，希望找出竊賊，果然發現1名男子進入他的座車約3分鐘，故向警方報案。

警方循線查獲劉男到案，劉男供稱，因為想抽菸又沒錢買，所以四處開車門，看能不能找到菸抽，如果沒菸就離開。偵訊後，警方依竊盜未遂罪嫌將劉男函送檢方偵辦。

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