今年國慶焰火在台中，台中市政府交通局呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，避免塞車。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

今年國慶焰火今天晚上8點在台中中央公園施放，焰火秀長達36分鐘，預計施放3萬發焰火彈，預計將湧入大批人潮。交通局長葉昭甫表示，搭捷運快速又便利，從捷運文心櫻花站或文華高中站下車後，步行約20分鐘即可抵達現場。

今年國慶焰火使用爵士樂為配樂，搭配無人機展演，煙火施放長達36分鐘，蔡英文總統、立法院長兼慶籌會主任委員游錫堃及台中市長盧秀燕將同台慶祝中華民國生日。

葉昭甫說明，活動場地鄰近捷運綠線，民眾可選擇搭乘捷運至文心櫻花站或文華高中站下車後，步行前往會場，約20分鐘即可抵達會場；中捷公司也將於人潮尖峰時段加密班距，並視疏運需求延長尖峰時段或機動派發加班車全力調度，另，交通局也在甘肅路上特別規畫人行專用通廊，以交管器材圍設空間並搭配導引牌面，維護民眾步行安全。

交通局指出，9、10兩天皆提供免費接駁車服務，往會場首班車自下午4點至晚間8點，離開會場時間自晚間8點半至10點半，坐滿即開車；會場南北側兩端也提供「2＋2」的接駁路線，南側會場接駁站規劃有市府線、松竹線，北側會場接駁點規畫有水湳線及洲際線。

搭乘高鐵民眾可在高鐵台中站下車後，轉乘捷運至市政府站（1號出口）出站後右轉，依循現場指標搭乘「市府線」接駁車至會場；搭乘台鐵的民眾可在松竹車站下車後，出站後依循指標轉乘「松竹線」接駁車至會場。

葉昭甫補充，高鐵公司針對明日收假人潮，也已規畫自晚上9點起加開9車次北上列車，服務北返民眾，同時台鐵松竹站也雙向提供18車次，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具前往會場。