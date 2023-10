由於歷史、文化等種種因素,以色列與鄰近各國摩擦不斷。本月7日,巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)對以色列發動突襲,造成大量平民傷亡,也引發各界關注,也有不少知名人士對此發聲。其中,黎巴嫩籍前AV女優米雅卡莉法(Mia Khalifa)在社群上發文,表達支持巴勒斯坦的觀點,卻遭到切割。

昔有著「世界第一AV女優」別稱的已退役女星米雅卡莉法在X(前身為推特)上發文,寫下:「如果有人看到巴勒斯坦的局勢,而不站在巴勒斯坦那一方,那就是支持種族隔離,歷史將會證明這一點。(If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time.)」、「有人可以告訴巴勒斯坦的自由戰士翻轉手機並且水平拍攝嗎。(Can someone please tell the freedom fighters in Palestine to flip their phones and film horizontal.)」等字句表達觀點,聲援巴勒斯坦。

If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time — Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023

Can someone please tell the freedom fighters in Palestine to flip their phones and film horizontal — Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023

相關內容截至目前,已有逾2208萬的觀看數,且有超過1.6萬則留言,一時在社群上掀起兩極議論聲浪,不過其言論看似有違歐美的主流輿論,因此充斥著不少抨擊聲。

對此,據外媒《UNILAD》報導,在2020年後改以線上形式發布內容的《花花公子(Playboy)》雜誌曬出聲明,決定中止與米雅卡莉法的合作關係,不僅刪除頻道上有關於她的所有內容,未來也不會再與這位退役女星合作任何內容。此外,聲明中還補充表示:「我們對仇恨言論採取零容忍政策。我們希望米婭明白她的言論和行為會產生什麼樣的後果。」

事實上,現年30歲的米雅卡莉法於2014年加入成人網站Pornhub,並成為該年度「熱搜女優」第一名,雖然入行數月後便退役,但她的社群粉絲數仍十分龐大,在IG上擁有2750萬名粉絲追蹤,影響力不低。