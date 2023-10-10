「哈瑪斯」旗下的「卡薩姆旅」（al-Qassam Brigades）發言人巴拉克（Ali Barakeh）說，以色列這麼不堪一擊令他們感到震驚。

以巴因巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）發動突襲引發激戰，如今已導致以色列超過900人死亡，巴勒斯坦逾600人喪生。

綜合外電9日報導，儘管以軍發動密集報復攻擊，但在猛烈的戰火下，「哈瑪斯」旗下的「卡薩姆旅」（al-Qassam Brigades）發言人巴拉克（Ali Barakeh）仍說，他們所擁有的砲彈還能撐很久。

不過，他也坦承，這次突襲造成以色列死傷這麼慘重，連哈瑪斯也感到震驚。他們原本以為，以色列能防止，或是降低攻擊的威力。巴拉克說，哈瑪斯成員很訝異，以色列會落得這麼慘。原本他們打算有些戰果，並挾持一些人質來交換，但不料以軍竟然是「紙老虎」。

話雖如此，以色列被打醒後，隨即對哈瑪斯宣戰，並對加薩展開鋪天蓋地的轟炸，隆隆炮火聲不絕於耳。以色列說，要打得哈瑪斯無處可躲，並說已擊中超過200個目標。

然而，令以色列國防軍攻擊哈瑪斯變得更棘手的，就是這恐怖組織挾持了多達150名人質，而以國當局認為，其中有婦女和小孩。此外，以色列也承認，要分辨軍事和民間目標並不容易。