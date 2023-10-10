地方選舉期間前常見籍在人不在的「幽靈人口」，1名原設籍於新北市的邱姓男子，因前房東要求遷離，去年4月遷籍至台東縣，並於同年11月26日行使投票權，檢方依涉嫌妨害投票起訴，邱則辯戶籍地為老家，且每年均返鄉過節，台東地方法院認證據不足，難證邱男意圖支持特定候選人而遷籍，判決無罪。

判決書指出，邱姓男子原戶籍地設於新北市，去年4月1日至台東縣關山戶政事務所辦理遷徙，經戶政機關列入選舉人名冊，並於同年11月26日選舉日前往投票，檢察官認定邱男虛遷戶籍，意圖使特定候選人當選，涉犯妨害投票罪。

邱男訊後坦承，遷移戶籍後仍居住於外縣市租屋處，並前往台東縣投票，但他表示，因為遭前房東申請遷出戶籍，租屋地房東亦不同意遷入戶籍，只好將戶籍遷至父親位於台東老家的戶籍。

邱男說，戶籍地就是我的老家，2個叔叔及表弟都住在那，小時候因為父母都在上班，而祖父母當時也住在戶籍地，所以我放寒暑假都會回來住，這樣一直持續到國一、國二的時候，之後就是過年、清明節、原住民慶典都會回去，1年約回去3至4次，每次大約2、3天以上。

台東地方法院認為邱男因遭前房東申請逕遷戶籍，而遷至父親戶籍地，合乎常理，且逢年過節亦會返回短暫居住，與投票部隊、幽靈人口有別，另查無其他證據認定邱男有妨害投票犯行，獲判無罪。