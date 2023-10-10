彰化市秀傳醫院院方致贈禮金慰問10日產下國慶寶寶新生兒的產婦。（秀傳提供／孫英哲彰化傳真）

光輝十月，雙十國慶，以往不少民眾都會選擇在國慶日催生，剖腹生產國慶寶寶，然在少子化衝擊下，彰化縣各大醫院今天國慶日僅有零星幾名新生兒，其中秀傳醫療集團有3名，知名的婦產科醫院皓生醫院則有1名，國慶寶寶有零星化的趨勢；不過，今年的國慶寶寶以自然產居多，也形成新趨勢。

彰化縣秀傳醫療集團、彰化基督教醫院等兩大醫療院所中，彰濱秀傳醫院今天清晨6點多，由29歲的王姓產婦生下1名女嬰，體重為2910公克，這是王姓產婦的第3胎，為自然生產。

彰化市秀傳醫院誕生2名國慶寶寶，分別為35歲李姓產婦生下1名女嬰，體重3170公克，為李婦的第3胎；29歲的陳姓產婦生下1名男嬰，體重3075公克，為陳婦的第2胎。

秀傳院表示，在少子化下，國慶寶寶有逐年減少的趨勢，而另1個較有趣的趨勢是自然產的國慶寶寶比例越來越高，現在年輕一代的媽媽較不迷信擇時生產，大都選擇自然生產，因此國慶寶寶的自然產比例也跟著升高。

在少子化已快成國安問題下，彰化縣政府推出多項催生利多，也因生育福利好，彰化縣粗出生率位全台之冠。彰縣府社會處指出，彰化縣生育補助每胎補助3萬元，公托收費全台最低，縣內設有4處公設民營托嬰中心，每名幼兒送托收費僅需 7000 元，扣掉政府補助每月 5500 元，家長每月只需負擔 1500 元。

彰縣府正尋找土地，將新建更多的公設民營托嬰中心、育兒親子館等，希望能幫助更多青年朋友減輕負擔，已規畫28處公托及18處育兒親子館。同時培訓23名育兒指導員，協助縣內育有0至2歲嬰幼兒之新手爸媽或有6歲以下幼兒之弱勢家庭增加嬰幼兒發展相關知識，並提供到宅親職示範。

社會處指出，家長送托準公簽約單位（托嬰中心或保母），還可申請8500元到1萬4500元托育補助，降低家長負擔，目前準公共化簽約率逾9成；此外，也提供臨托服務，依民眾需求提供定點臨托、在宅與到宅臨托及活動臨托服務。