國慶連假收假，高鐵台中站10日午後開始出現收假人潮，現場候車座位約有9成滿，旅客也不斷湧入，不過都尚順暢。（潘虹恩攝）

國慶連假收假，高鐵台中站10日午後開始出現收假人潮，現場候車座位約有9成滿，旅客也不斷湧入，自由座購票口尚未出現大量排隊人潮。（潘虹恩攝）

國慶連假收假，高鐵台中站10日午後開始出現收假人潮，現場候車座位約有9成滿，截至下午16時以前，高鐵台中站燈號也皆維持在綠燈。（潘虹恩攝）

國慶連假收假潮加上國慶焰火10日晚間在台中中央公園登場，台中警方、大眾運輸單位嚴陣以待。高鐵台中站10日午後開始出現收假人潮，現場候車座位約有9成滿，旅客也不斷湧入，不過尚順暢；台灣高鐵公司建議，計畫搭乘自由座的旅客，可彈性調整行程、分散搭車時段，避免在車站久候。

由於先前中秋連假出現數里排隊人潮，不少旅客苦等數小時都排不上自由座，抱怨連連，台灣高鐵公司在國慶期間加開190班次列車，共提供1057班次列車的旅運服務，並在高鐵台中站成立前進指揮所，由總經理鄭光遠親自坐鎮。

台灣高鐵公司在國慶疏運期間在企業網站首頁之「最新消息」公告「車站人潮資訊」，將以燈號分別顯示全線12座車站人潮狀況，每小時更新1次。綠燈表示自由座旅客可正常進站乘車，黃燈或紅燈則已啟動自由座人潮管制，黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上。

高鐵台中站自午後開始湧入旅返鄉旅客，現場候車座位幾乎9成滿，持續有旅客進站，不過狀況尚順暢，為出現人潮壅塞情形，截至下午16時以前，高鐵台中站燈號也皆維持在綠燈。高鐵人員指出，截至10日上午11時止，國慶疏運6天共約87萬8000人次完成訂票，目前北上和南下對號座座位基本上是滿座情況。

台灣高鐵公司預估人潮較多的時段可能集中在13時至20時的北上時段，建議計畫搭乘自由座的旅客，可彈性調整行程、分散搭車時段，以避免在車站久候，讓行程更加順暢；網站首頁「疏運期間銷售資訊」將持續公告對號座「熱銷車次」，建議尚未購票的旅客，可先查詢還有空位的車次，盡早完成訂位及取票，或多加利用疏運期間增開之夜間車次。