大陸最大鋼廠寶鋼10日開出11月盤價，主力產品如熱軋皆以平盤開出，結束連續3個月的漲勢，預料其他2家大廠本鋼、鞍鋼也會跟進，此舉也牽動16日中鋼盤價走勢，市場預期也會以平盤為基調，就算調漲幅度也不會太大。