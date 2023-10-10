大陸寶鋼10日開出11月盤價，包括熱軋、厚板、酸洗、普冷、熱鍍鋅、低鋁鋅鋁鎂、電鍍鋅、鍍鋁鋅等主力產品皆凍漲，整體基調為平盤，業內人士認為時序進入第四季，大陸鋼廠將開始限產措施，需求將減少因此不再續漲。
而中鋼將於16日開出11月盤價，市場一般預期也將受到寶鋼影響以平盤為主，就算為了反映成本調高價格，幅度也不會太大。
大陸最大鋼廠寶鋼10日開出11月盤價，主力產品如熱軋皆以平盤開出，結束連續3個月的漲勢，預料其他2家大廠本鋼、鞍鋼也會跟進，此舉也牽動16日中鋼盤價走勢，市場預期也會以平盤為基調，就算調漲幅度也不會太大。
大陸寶鋼10日開出11月盤價，包括熱軋、厚板、酸洗、普冷、熱鍍鋅、低鋁鋅鋁鎂、電鍍鋅、鍍鋁鋅等主力產品皆凍漲，整體基調為平盤，業內人士認為時序進入第四季，大陸鋼廠將開始限產措施，需求將減少因此不再續漲。
而中鋼將於16日開出11月盤價，市場一般預期也將受到寶鋼影響以平盤為主，就算為了反映成本調高價格，幅度也不會太大。
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