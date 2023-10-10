大陸寶鋼10日開出11月盤價，包括熱軋、厚板、酸洗、普冷、熱鍍鋅、低鋁鋅鋁鎂、電鍍鋅、鍍鋁鋅等主力產品皆凍漲，整體基調為平盤，業內人士認為時序進入第四季，大陸鋼廠將開始限產措施，需求將減少因此不再續漲。

而中鋼將於16日開出11月盤價，市場一般預期也將受到寶鋼影響以平盤為主，就算為了反映成本調高價格，幅度也不會太大。

《類股》鐵礦砂價穩 法人看鋼鐵股1中立2買進
《鋼鐵股》中鋼、中鴻2個月跌1成 盤價帶動營運回升
中鋼攻進軍工供應鏈 砸20億研發潛艦關鍵材料
#中鋼 #寶鋼 #日開出 #盤價 #牽動