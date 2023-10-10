台中市秋紅谷景觀生態公園黑天鵝再傳喜訊，2對黑天鵝同時「有喜」，預計11月底到12月初可再迎來新成員。建設局也提醒民眾，黑天鵝有專人照料，切勿餵食、驚擾。

台中市政府建設局長陳大田表示，秋紅谷得天獨厚的良好休憩環境，先前讓1對黑天鵝成功孵化出下一代，在專人用心的照護下，10月再次下蛋，另一對黑天鵝也「有喜」，預估11月底至12月初可再次迎來新成員，在建設局團隊持續努力營造下，秋紅谷公園已成為黑天鵝最佳生態保育示範場域。

陳大田說明，2月孵化的5隻黑天鵝寶寶們是公園內最受歡迎的主角，吸引許多親子前來拍照，許多民眾也趁著國慶煙火秀前，至秋紅谷拜訪黑天鵝家族，親眼觀賞鵝爸鵝媽孵蛋的畫面。

建設局表示，秋紅谷生態環境非常良好，湖邊種植綠籬提供黑天鵝適度遮蔽和可食用的植物，也設置圍欄和圍網，保護黑天鵝及寶寶免受人為和其他動物的干擾。提醒民眾，在孵育期間請與黑天鵝保持距離，干擾行為將影響孵育率，黑天鵝以草食為主，有專人照護，切勿餵食、勿驚擾或傷害牠。