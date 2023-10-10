左為得獎者張小姐，右為現代汽車業務經理。（清景麟提供）

「清景麟建築團隊」旗下高雄、台南及嘉義等6個指定建案，今年7月起推出為期3個月的「億元成家計畫」，今（10）日雙十國慶舉行已購客感恩回饋大抽獎，當場抽出6台百萬電動汽車，讓幸運兒瞬間晉升有房有車一族。

清景麟指出，「億元成家計畫」除大手筆推出「購屋簽約金清景麟幫您付」，助首購族輕鬆成家外，還可參與每月兩次「好友分享同樂會」，包括樂天女孩見面會、幽默大師沈玉琳一日店長、Open將嘉年華、蘋果劇團兒童劇、懷舊市集等多元體驗，有已購客帶回Gogoro、電子衣櫥、Dyson吹風機等精美禮品。

今天國慶日，高雄清景麟國家公園、台南研森、清景麟長勝、清景麟美學、清景麟夢公園及嘉義清景麟嘉科等6個建案分別於接待中心盛大舉辦「感恩加碼再回饋」公開抽獎活動，像是「研森」邀請藝人楊千霈擔任一日店長，主持抽獎。「清景麟美學」邀請歌手郭靜現場演唱；「清景麟長勝」與「嘉科」安排音樂演出與美食，增添同歡氣氛。

抽獎現場好禮不只有價值數十萬元的家電、3C禮品，像是最熱門的iPhone 15手機、PS5遊戲機、Dyson吸塵器 、掃地機器人、Apple Watch等。

備受期待的市價159.9萬元的HYUNDAI IONIQ 5 EV400電動汽車首獎，最後在律師見證，共有6位幸運兒獲得電動汽車大獎。中獎者直說，很期待後續預售屋完工交屋後，電動車可直接停進已經設好的充電樁電動車位，相當便利。