國慶連假讓大批人潮湧入百貨商場，助攻周年慶業績開紅盤，業者分析秋季日夜溫差大，不少消費者趁優惠入手保暖休閒服飾，買氣有望再創高峰，加上連假家庭聚餐需求增加帶動餐飲娛樂業種成長，以4人以上聚餐居多，推動美食和服裝業績增長至少10％到15％。

Global Mall 18周年慶集結上百餐飲品牌推獨家限定18元、180元好康，銅板價就能享用美食。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall屏東市周年慶買氣旺，餐飲、休閒服飾業績表現均亮眼。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall周年慶首個六日，新北中和一早開館前就有近500位民眾等著血拚，表現亮眼業種包括餐飲和服飾品牌，當中板橋車站、南港車站及新左營車站門店因出遊返鄉潮，人群從連假前一天就湧現，吸睛好康包括餐飲單筆消費滿500元送50元電子商品禮券及多項18元超值商品等；桃園A19、桃園A8及林口A9門店則吸引親子客群及商圈居民購買換季服裝，讓服飾與餐飲業績呈雙位數成長，18日前還有多元回饋，包括持GMpay綁定Global Mall聯名卡於指定門店消費滿3000元最高送900元，回饋最高30％；31日前單筆消費滿888元有機會抽日本三麗鷗和諧樂園五天四夜雙人遊。

統一時代百貨的AVIVI長筒厚底靴，原價5480元、特價2680元。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨的COCODEAL雙排織斜肩毛衣，原價3890元、特價1890元。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店首波周年慶首5日各業種均有成長，整體人潮較去年成長2成，全館業績成長3成；第二波即起至18日展開，全館指定櫃滿3000送300，並網羅館內異國美食餐廳推套餐優惠，像是靜岡勝政日式豬排的「伊比利豪華雙人」餐原價1560元、特價1314元；另瞄準換季商機，館內31家時尚女裝女鞋品牌也推折扣，包括針織上衣、外套4折起。

裕隆城5樓的TOK盡興食光旗艦店，31日前內用免費嘗開胃菜，還可欣賞藝術家的奇想雲作品。（TOK盡興食光提供／朱世凱台北傳真）

新開的百貨裕隆城同樣受惠於連假出遊潮，加上推出首場綠色生活節市集，每日來客高達5、6萬人，其中書店、餐飲、大型主題店表現亮眼，現也有多項餐飲好康包括瓦城誠品新店店，20日前憑新北市民身分證消費滿額就送「瑪莎蔓豬肉」或「椰汁炒雞肉」；TOK盡興食光旗艦店31日前內用每桌招待「芳香櫛瓜玉米盤」，還可欣賞加拿大藝術家Amanda McCavour作品。