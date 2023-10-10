聯合國秘書長古特瑞斯譴責以色列對加薩進行全面封鎖，恐怕只會加劇衝突。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）7日發動攻擊，瞬間點燃以巴之間的衝突，外界懷疑哈瑪斯背後有其他勢力應援，不過該組織高級官員巴拉克（Ali Barakeh）9日受訪表示，只有少數高階指揮官事先知情，並警告如果以軍朝加薩走廊發動「殲滅戰」，伊朗和黎巴嫩真主黨等盟友將加入作戰。

美聯社報導，巴拉克是哈瑪斯領導階層成員，目前流亡於貝魯特。他透露，大約6名位在加薩的哈瑪斯高級指揮官策畫了這場攻擊，歷時一年多，只有少數指揮官知道突襲時間，盟友事先也不知情。他也否認伊朗參與其中。

哈瑪斯組織高層官員巴拉克（Ali Barakeh）。（美聯社）

不過他承認，伊朗和黎巴嫩真主黨確實幫助過哈瑪斯，但那已經是過去式了。自從2014年加薩戰爭以來，哈瑪斯就一直自行生產火箭並訓練戰士。

巴拉克形容，哈瑪斯原本只規劃了一場小規模行動，以為會遭到以色列阻止，沒想到竟能直搗黃龍，自己也大感意外。他進一步指出，整個哈瑪斯組織兵強馬壯，光在加薩就擁有4萬兵力，還有一個龐大的火箭彈藥庫。

就算哈瑪斯遭遇重挫，巴拉克認為，伊朗和黎巴嫩真主黨等盟友一定會伸出援手，「我們已經為這場戰爭做好充分準備，甚至預備面對長期戰爭。」

外界猜測，哈瑪斯之所以發動攻擊，是因為美國有意促成沙烏地阿拉伯和以色列的關係正常化，不過這個說法遭到巴拉克否認。他強調，突襲是因為過去一年來，以色列極右翼政府做出種種挑釁行為，包括造訪伊斯蘭教的聖地「艾格撒清真寺」（Al Aqsa Mosque，猶太人稱為「聖殿山」），以及向巴勒斯坦囚犯施壓。

根據以色列官方統計，至少有150名以色列人遭到哈瑪斯俘虜。巴拉克表示，他們將利用這些人質來交換以色列和美國監獄中的巴勒斯坦人，後者是因為資助哈瑪斯而遭到美方囚禁。