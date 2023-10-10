台茂共融式公園幾乎每天下午都爆滿。（蔡依珍攝）

國慶連假，桃園市各大景點都湧入觀光人潮，青埔休閒遊憩區、大溪老街和2漁港，連續3天午後都呈現景區擁擠的紅燈提醒，4天共湧入逾80萬人次。適逢周年慶檔期的桃園各大百貨和購物中心，受惠天氣陰雨，業績也提高1至2成，尤其保暖用品買氣大幅提升。

桃園市觀光旅遊局建置的「桃園觀光景點舒適度燈號」，以紅、黃、綠燈顯示全桃園25個景點的人潮擁擠程度，供遊客出遊判斷。國慶連假以青埔休閒遊憩區最夯，4天吸引超過30萬名旅客居冠，除首日僅7.5萬，其餘3天都湧入逾9萬人次，下午2點到5點都亮紅燈。

永安和竹圍漁港也都擠滿出遊採買人潮，連假中間2天下午1點後都亮起擁擠紅燈，2漁港合計超過10萬人次。大溪老城區人潮則從連假首日的1.8萬，節節攀升到隔天2.8萬、第3天3萬人次，10日下午也亮起黃燈警示。拉拉山、虎頭山風景特定區等景點也一度呈現景區略擠的黃燈。

新光三越桃園站前店於雙十節舉辦2場皮卡丘見面會，吸引大量親子顧客參與，帶動業績成長。（蔡依珍攝）

新光三越桃園站前店於雙十節舉辦2場皮卡丘見面會，吸引大量親子顧客參與，帶動業績成長。（蔡依珍攝）

新光三越桃園站前店於雙十節舉辦2場皮卡丘見面會，吸引大量親子顧客參與，帶動業績成長。（蔡依珍攝）

連假4天陰雨不定，台茂購物中心等百貨公司擠滿逛街人潮。（蔡依珍攝）

百貨公司也業績長紅，尤其桃園火車站前商圈周年慶開打，各百貨廝殺。統領廣場5周年慶9月28日開打，買氣旺，在獨家亮點超級一番賞活動以及新櫃餐飲挹注下，業績成長25％，其中餐飲對比去年成長30％、人潮成長28％，雙十連假PINK＆VEN、鼓鼓等一日店長活動滿滿，帶動消費攀升。

新光三越桃園站前店則指出，5日開始的周年慶在連續假期加持下，帶動來客數成長5％，火車站前商圈來客增加也帶來新客源，新會員辦卡數成長1成，氣溫驟降也大幅提升民眾購買高單價保暖羽絨外套、皮衣夾克的意願。解封後卸下口罩，也助長底妝、彩妝等商品熱賣，不斷追加貨源以滿足消費者採購需求。皮卡丘卡友禮更廣受民眾好評，3波段卡友禮限量近千份，全數兌畢，雙十節舉辦的2場明星皮卡丘見面會，也吸引大量親子顧客參與。

桃園遠東百貨雖然周年慶19日才開打，但7日起開始預購也同享周慶優惠，電子行銷課吳東穎說，全館業績較去年同期成長14％，推測是颱風外圍環流影響到國慶連假天氣，仍有不少民眾未出遠門，且受降溫降雨影響，家居、寢具表現不錯，加上近期超夯保養祕辛「早上維他命C、晚上維他命A」掀熱潮，維他命保養品組合銷售亮眼，宜得利家居27日進駐，預估將帶動另一波熱潮。

台茂購物中心連假4天業績也較去年同期有兩位數的成長，適逢周年慶檔期，化妝品、戶外運動服飾、童裝、玩具及餐飲娛樂業績表現突出，4天湧入近20萬人潮，尤其台茂共融式公園幾乎每天下午都爆滿，9日晚上在最受歡迎的雙十煙火和戶外市集加持下，更創下4天最高的5.5萬來客數。