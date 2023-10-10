桃園一名郭姓男子與孫姓女子結婚，育有2名子女，去年（111年）8月14日發現妻子行蹤反常，追問後並查看妻子LINE對話紀錄，發現大量親密鹹濕對話，才驚覺妻子早已外遇。

孫女坦承有與小王相約單獨見面，雙方透過LINE調情、聊色，111年8月13日還搭車到中壢與小王見面，後來在小王友人住處發生性行為。

郭男對小王請求賠償，主張小王侵害配偶權情節重大，依民法第184條第1項、第195條第1項及第3項規定，請求賠償精神慰撫金100萬元。

法院審理時，郭男提出妻子與小王的對話紀錄，都是在討論2人對於彼此的性幻想。

111年6月15日，孫女：我發現睡在你身邊．雖然你會摟我肩跟我講話，讓我有安全感，會玩角色睡醒（沒驚醒），我邊玩你邊舔我妹妹，我只好邊叫邊玩遊戲，阻止不了你（睡前你抱我去浴室一起洗，你幫我吹乾，一起上床）。

小王：我也會準備插妹妹的。孫女：為什麼？小王：讓你的妹妹舒服。孫女：「真的嗎？你要把一個東西和小柯基同時插進來嗎？」、「我要準備特別的睡裙嗎？」、「但我還是覺得要蓋棉被做，我比較放心。」、「見面的行程就交給你規劃，早上見面時間比較長，也比較有時間處理筆電，下午比較趕（6：00多要回家）。」小王：「沒辦法吧只能小柯基拉」

111年6月16日，孫女：「那為什麼還要準備一個東西給妹妹？」、「情趣睡裙」、「你是不是對我做了什歷？我居然流出東西在睡褲子裡了」、「你會想跟我洗鴛鴦澡嗎？」

小王：「沒有拉，我的意思是，小柯基要放進去可以嗎」、孫女：「白的，期待嗎？想要我穿裙還是褲子？」、小王：「都穿我看」、孫女：「我居然往質料好的睡褲裡流出白帶弄濕睡褲了。」

111年6月16日，孫女：「你都說是火車便當了，怎麼還跟我老公一樣啊！」、「你要準備潤滑劑或者是幫我產生潤滑，才不會痛。」

開。

111年6月17日，孫女：「你又對我做了什麼事，為什麼我急著尿尿，你的精液會流出黏我的大腿上呢？」、「害我早上肚子不舒服，又想尿尿。」小王：「我昨天內射了」、孫女：「你內射了，確定嗎？」小王：「對呀」、「你說沒關係我說還要你也說好」、

法官審酌，郭男與孫女的婚齡、生育子女的情形、小王侵害配偶權之行為態樣及期間，兼衡兩造財產所得狀況，日前判決，郭男請求賠償精神慰撫金以5萬元為適當。