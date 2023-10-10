拉拉山國家森林遊樂區位處中海拔霧林帶，區內紅檜、台灣扁柏形成的巨木群，是北台灣最佳親近巨木觀賞點。（羅浮高中提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市羅浮高中表示，首屆觀光科學生全體參與培訓計畫，經訓練課程後將迎來考核，拉拉山導覽將成重要特色課程。（羅浮高中提供／蔡明亘桃園傳真）

農業部林業及自然保育署新竹分署為讓在地人說在地故事，培力桃園市羅浮高中學子，參與拉拉山國家森林遊樂區解說員培訓計畫。（羅浮高中提供／蔡明亘桃園傳真）

全台首座由在地發起成立的拉拉山國家森林遊樂區，為台灣第19座國家森林遊樂區，今年4月正式營運。為提升解說導覽服務量能，增進與地方夥伴關係，農業部林業及自然保育署新竹分署與社團法人台灣生態旅遊協會合作培力當地羅浮高中學生加入解說員行列。校方表示，首屆觀光科學生全體參與，經多元訓練課程後將迎來考核，拉拉山導覽將成羅浮高中相當重要的特色課程。

拉拉山國家森林遊樂區位處中海拔霧林帶，區內紅檜、台灣扁柏形成的巨木群，是北台灣最佳親近巨木觀賞點。園區也是各種野生動植物重要棲地，包括台灣藍鵲、黃腹琉璃、台灣野山羊等，是北部中海拔山區極具代表性的森林生態系，吸引許多民眾探訪。

林保署新竹分署副分署長劉忠憲指出，拉拉山國家森林遊樂區4月18開園後，遊客量增加，這次拉拉山國家森林遊樂區周邊社區生態旅遊培力策畫發展計畫，為第2梯次培養拉拉山解說員，第1梯次已有8位在地居民通過考核，這回與羅浮高中合作，考量許多學生都是在地出身，要讓「在地人說在地的故事」，故規畫基礎訓練與進階訓練，現為進階訓，預計年底考核，若通過將成正式解說員。

羅浮高中校長邱嘉增表示，林保署新竹分署與台灣生態旅遊協會合作開發拉拉山國家森林遊樂區導覽與深度旅遊，攜手羅浮高中，盼將在地學子與在地資源結合，產官學合作，共同投入拉拉山特殊山林生態的推廣行動。

邱嘉增提到，目前參與者皆為羅浮高中第1屆觀光科全體學生共21人，學生所學的導覽理論實際運用，成效卓越，近期即將迎來最後的結訓考核。課程上，協會導入拉拉山培訓架構，其中有導覽技巧、拉拉山植物認識、拉拉山的山林歷史、神木與植被判讀、在地泰雅歷史等專業課程，拉拉山導覽解說將成為羅浮高中非常重要的特色課程。

台灣生態旅遊協會表示，原預計5日辦理2梯次的解說導覽演練，因颱風影響延期至20日舉行，目前已有逾10人報名，持續開放報名中，鼓勵民眾參與，也讓學生有「實戰演練」解說機會，解說路線將從遊客中心、休憩平台至小型環狀步道等，整體路程約3小時，盼讓羅浮高中的學子在年底考核前，熟悉解說技巧。