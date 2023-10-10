國慶四天連續假期，百貨公司意外成為連假期間人氣最旺所在，加上周年慶檔期強強聯手祭優惠，化妝品、超市、餐飲與家電大幅成長，全台遠百周年慶整體業績成長超過5％；其中，高雄大遠百雙十國慶連假，高市府舉辦「翡翠騎士前進大港」與「2023高雄愛．月熱氣球」兩場大型活動，觀光人潮湧入高雄，「雙十品牌週」的助攻之下，國慶連假業績爆發開紅盤，高雄店整體業績成長超過4成。

遠百信義A13周年慶預購正式開跑，國慶假期連日陰雨，不少家庭客，轉攻室內百貨逛街，連假期間舉辦親子公益活動，吸引300組親子客參加，現場百位小孩律動，成為台北市信義區家長們最佳溜小孩的地點，包括1010湘食堂、香米泰國料理、春水堂等適合多人聚餐的主題餐廳，出現現場候位的排隊人潮。

遠百信義A13表示，受到近期天氣陰雨等影響，除濕機、空氣清淨機等商品熱賣，而祭出加碼最高19％回饋加持，帶動精品、化妝品、家電類成長表現亮眼。

板橋大遠百樂酷童萌消防英雄登場，眾所期待的樂酷新英雄角色，吸引爸爸媽媽利用國慶連假帶著小朋友來到板橋大遠百體驗一日小小消防員。穿上帥氣的裝備、體驗各式關卡，感受上山下海衝火場的任務，大家都非常投入玩得很開心。

桃園遠百周年慶自10月7日預購起至國慶當日全館成長14％，化妝品表現亮眼，不少民眾趁連假外出採購新；竹大遠百雙十連假搭上週年慶預購，搶攻主顧客業績， 開店1小時上千停車位已滿。今年雙十連續假期搭上國慶焰火在台中綻放，台中大遠百人潮湧現，包括餐飲、家用與家電等業種明顯帶動館內人潮。