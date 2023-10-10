2024總統大選「藍白合」逐漸進入深水區，傳出將擔任桶箍的前高雄市長韓國瑜，9日在臉書貼出與民眾黨總統參選人柯文哲的合照，引發熱議。國民黨主席朱立倫今(10日)也表示，已邀請韓國瑜擔任副主席輔選，今將與韓見面討論。同樣有意促成藍白合的中廣董事長趙少康仍認為，不如給韓國瑜當不分區第一名，還有機會參選立法院長。

韓國瑜9日在臉書公佈與柯文哲的合照，引發外界討論，朱立倫今也表示，已邀韓國瑜擔任國民黨副主席，盼一起協助2024大選，今更將和韓見面討論輔選事務。不過韓國瑜辦公室回應，副主席、與朱會面並非他們對外發出，沒有多餘評論，強調「韓市長表示：今天是中華民國生日，祝中華民國國運昌隆」。

中廣董事長趙少康認為，比起國民黨副主席，韓國瑜更應該擔任國民黨不分區第一名，還有機會爭取立法院長。(截自中天新聞YouTube)

趙少康今(10日)受訪時表示，讓韓國瑜當副主席，不如提名韓國瑜為不分區第一名，畢竟韓國瑜當過立委，因此這職務對韓國瑜而言「如魚得水」，且未來也有可能選立法院長，只要在野過半就有可能。現在國民黨有很多位副主席，多一個副主席少一個副主席，不多也不少，但最重要是要看哪個會可以讓韓國瑜能發揮其實力，自己認為是不分區可讓韓到處輔選最能發揮。

趙少康也提到，韓國瑜韓國瑜當桶箍的話也不錯，因為韓國瑜和柯文哲有交情，且韓國瑜又是國民黨人，等於說韓國瑜兩邊都有交情，所以讓韓國瑜來調和一下也是不錯的選擇；但最重要還是要看當事人，因為柯文哲現在拋出不比民調就不用見面，這個比較麻煩，雖然民調重要，但民調也不是全部，藍白雙方要怎樣互讓一步比較重要。

趙少康強調，不能不看民調也不能都靠民調，像是「民調60%、政黨實力40%」就是蠻好的比例，大家可以一起來談，但最重要還是當事人，侯友宜跟柯文哲願意怎麼做，兩人談好就好、都點頭願意，其他人也沒什麼好置喙，旁邊的人只是建議，還是要侯、柯雙方的人坐下來談。

對於明日將舉行「戰鬥藍」記者會，國民黨總統參選人侯友宜、韓國瑜以及三十多位立委參選人將同台，趙少康表示，侯、韓多見面、多溝通都是好事，明天的重點是希望立委可以選好，立委選部好，總統也是做假的，這次國民黨的立委席次有望突破，在野陣營最好要過半，不能讓民進黨過半是最大目標。媒體也問及會不會有「戰鬥非綠」的計畫，趙回應，先鞏固國民黨提名的立委參選人，之後也可以結合民眾黨的立委提名人合作，雙方沒有衝突也可以互相呼應，包括與侯友宜若有相同政策也可以彼此加強、造勢，有很多地方可以合作。