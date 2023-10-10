對於餐飲業來說，環境衛生是相當重要的一個環節。一位男子近日在清心福全基隆暖暖店準備買飲料時，發現店員帶了愛犬上班，不過店員摸完狗狗後卻沒有洗手，把狗狗放在吧台上後就直接開始搖飲料，貼文曝光後引發熱議。對此，清心福全基隆暖暖店在臉書粉專發出道歉公告，同時也表示會在周二、周三（10日、11日）自行停業，進行店面大消毒、員工教育訓練。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他自己養了3隻狗、2隻貓，但看到飲料店一幕仍難以接受，「狗狗很可愛…可是你們都還在上班，怎麼會把狗捏捏沒洗手，再把狗狗放在吧台上搖飲料…」，同時附上一系列現場照片，另外原PO也向基隆市衛生局進行檢舉。

清心福全基隆暖暖店在臉書貼出消毒過程的照片。（翻攝自清心福全-基隆暖暖店臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「清心扶犬」、「真的蠻沒衛生，跳蚤、毛掉進去怎辦？噁心」、「那檯面都會放調飲料的東西，把狗放那真的有衛生問題」、「我狗派的，但我不認同這種行為…畢竟是做餐飲，衛生真的很重要，我們當然會覺得自己的狗很乾淨什麼的，但那是『我們自己覺得』啊…」。

清心福全基隆暖暖店則由店長出面道歉，並在臉書粉專發文道歉，「因為教育疏忽及督導不週在此表達萬分歉意，將自行停業兩天徹底清潔並找專案消毒公司來進行消毒，造成大眾的觀感不佳，真心感到抱歉」，今日也公布了消毒公司到場清潔的照片、影片，證明他們真的有處理衛生問題。