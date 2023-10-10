台灣原創影集《回憶暫存事務所》改編八千子同名小說，9日在台南正統鹿耳門聖母廟隆重舉行開鏡記者會，台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及文化局長謝仕淵，與經濟部次長陳正祺、鹿耳門聖母廟主委王增榮等，與劇組一同啟動開鏡儀式，祝福影集順利開拍。 黃偉哲表示，非常感謝劇組選擇即將迎接台南400的文化古都作為拍攝地，樂見影視產業能持續投資台南、投資台灣，為這塊土地留下美好回憶，也祝福劇集之後可以收視長紅。

由同名原著小說改編拍攝成影集的《回憶暫存事務所》，劇組挑選充滿故事的台南做為主要場景，為每集60分鐘,共10集之劇集，由莊凱勛、蔡瑞雪、張景嵐、伊正、安俊朋、林岱縈、吳信璋、黃允等人領銜主演，故事為主角經營一間「回憶暫存事務所」，運用出神入化的易容術和變聲,客製化各式各樣的變身委託案。劇組團隊自今年三月即啟動勘景，歷時半年的時間，最後因為台南的氣候、市府的友善協助以及導演本身是台南人，擇定台南作為主場景的拍攝，全劇在台南這段時間也都由台南市政府文化局協助拍攝事宜。

文化局表示，台南市有影視支援中心單一窗口協助劇組拍攝，也有『台南市政府補助影視業者拍片取景』、『台南市政府文化局拍片取景住宿補助計畫』以及不定期的『岸內影視基地專案補助』，補助業務辦理逾10年，2023年為止已補助73部影片，近年補助影視作品成效顯著，如影集《想見你》、電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、國片《孤味》、電視劇《俗女養成記》等等，未來歡迎更多優秀作品至台南拍攝。

活動包括立委陳亭妃、市議員黃肇輝、陳怡珍、蔡麗青、朱正軒、文策院院長盧俊偉等各界貴賓，協同劇中演員「金鐘視帝」莊凱勛、「人氣女神」蔡瑞雪、張景嵐、伊正、安俊朋、林岱縈、吳信璋、曾乙同、吳品潔、黃允、陳詩穎，共同祈福希望拍攝順利。