女星張文綺因個性幽默風趣、詼諧可愛的主持風格獲得大眾的喜愛，而鹽酥雞副業也經營的有聲有色，事業一帆風順。不過，她因工作安排，須從越南獨自一人搭機飛回台灣，並在社群上PO文分享一路上的經驗談，自嘲：「真的是OMG」。

張文綺平時除了忙碌於事業，也用心經營社群、喜愛在其上分享生活大小事與粉絲們互動，因逗趣、幽默的講話風格，獲得諸多粉絲的喜愛。近期，她因工作飛往越南，並穿上傳統服飾化身「越南妹」完成外景工作，並在社群上曬出擺著搞怪姿勢的美照，讓粉絲笑翻。

此外，張文綺今(10日)稍早，也在社群上發文，表示：「第一次自己搭飛機，真的是OMG.」，透露自己因工作緣故，不得不獨自一人飛回台灣，還吐槽自己：「這應該是時間到了！該長大了。」並以主題標籤的形式，表露自己緊張的心情。

張文綺也一併在留言區補充一段影片，畫面中可見到外面下著滂沱大雨，其中還可見到明顯的雨滴，而她正準備要越過地上的積水，穿過停機坪去搭飛機，讓她不忍狂喊：「Oh My God.」，眼看飛機將在大雨中起飛，張文綺祈禱「求主保守我們平安」，藉此安撫自己的緊張。而相關內容曝光後，也吸引不少粉絲前來朝聖，表示：「人總是要成長，旅行平安快樂健康」、「哈哈，真的不要這麼刺激。」