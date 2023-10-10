資深女星易淑寬兒子易寶宏，目前在花蓮監獄服刑，因此她為了兒子移居花蓮，月收30萬的遊覽車叫賣事業也停擺，不過近日她卻傳出身體出狀況，對此，她也趕緊發文吐近況。

易淑寬近日在社群發文，表示「很重要所以必須聲明」，因為外傳她中風，她也趕緊澄清很健康，沒有身體不適，並透露團隊都還在工商，「謝謝各界廠商老闆及遊覽車界所有司機導姐們對我的關愛及團隊的照顧，期待有緣預約相會哦」。

易寶宏2014年因捲入信義區殺警案，被判刑9年，2019年入獄服刑，不過卻爆出在外役監服刑時，返家探親期間替特種行業宣傳並違規在外飲酒，移回花蓮監獄執行，假釋案也被駁回。

對此，易淑寬心碎痛哭，自責是失職的母親，沒有好好教育與陪伴兒子正向發展，並向社會大眾致歉，透露自己已身心俱疲，懇請外界能給年輕更生人有反省、更正、悔過之機會，為了盡力彌補，她也暫時放下遊覽車業務，移居花蓮租房，方便就近探監兒子易寶宏。

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