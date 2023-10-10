10月是台灣盛產葡萄柚的季節，酸甜清爽滋味深受許多人喜愛。對此，桃園新竹聖宜診所醫師吳易儒表示，葡萄柚為營養豐富的水果，能為人體帶來許多正面影響，包括增加免疫力、幫助減肥、護眼護膚及降低心臟病風險。不過，她也提醒，葡萄柚可能與某些藥物相互作用，若有正在服用處方藥物的人，務必先諮詢醫師建議。

吳易儒在臉書專頁「鼠鼠醫師 吳易儒｜桃園雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文分享，葡萄柚不僅好吃，適合做成甜點、飲料外，其所含的營養對人體有多種益處：

1、增加免疫力：葡萄柚富含維生素C，這是一種強大的抗氧化劑，有助於保護細胞免受自由基損害，並增強免疫系統。

2、助減肥：葡萄柚熱量低且富含膳食纖維，能促進健康的消化系統，減緩食物消化速度，有助於維持飽足感。

3、護眼、護膚：葡萄柚含有維生素A和多種抗氧化劑，有助於維持眼睛、皮膚和身體組織的健康。

4、降低心臟病風險：葡萄柚中的某些成分，如植物化合物類黃酮，被認為有助於降低心臟病風險，降低血壓和膽固醇水平。

不過，雖然葡萄柚有這麼多好處，吳易儒提醒，葡萄柚可能與某些藥物相互作用，其所含的化學成分會影響藥物代謝。她建議正在服用處方藥物的人，特別是降血壓藥物或抗凝血劑等，務必要在食用葡萄柚前諮詢醫生的建議。