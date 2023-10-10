女星瑞莎(Larisa)在台灣演藝圈發展多年，2015年她嫁給台灣老公，成為台灣媳婦，而她逐漸淡出演藝圈，近年創立了瑞星韻律體操協會，帶著台灣選手們征戰國際賽事；近日正逢雙十國慶，瑞莎也在社群上曬出一張國旗的照片並配文「Happy Birthday, home」，讓許多網友感動。

瑞莎今（10）日在facebook更新近況，曬出一張小選手披著中華民國國旗進場的照片，配文「10/10，Happy Birthday, home（生日快樂，家）」，貼文獲得1.6萬人按讚，不少網友湧入留言：「看到國旗就覺得驕傲，謝謝瑞莎愛台灣」、「瑞莎，台灣有妳真的很好很好！We love you Larisa」、「看到國旗就覺得驕傲，謝謝瑞莎愛台灣」、「飛起來了」、「瑞莎從不讓我失望」、「家，這字用的好，您我大家的家」、「妳們都是台灣的驕傲」、「中華民國112歲，生日快樂」、「也祝妳雙十節快樂」、「謝謝瑞莎對體操的貢獻！」、「謝謝把自己當臺灣人的瑞莎！妳愛臺灣，臺灣人愛妳喔！」、「希望瑞莎繼續帶領我們的韻律體操小選手出國比賽拿冠軍、奪金牌。」

瑞莎除了花錢培養年輕選手，近期更砸300萬舉辦為期3天的「第一屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽」，共有美國、馬來西亞、菲律賓、烏茲別克等9個國家參賽，總共221人報名，更特地邀請評完世大運的外籍評審來台當裁判，投入體操事業的她時常訓練到很晚才回家，老公也很支持。