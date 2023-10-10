日本國會跨黨派團體「日華議員懇談會」今天舉行記者會，會長古屋圭司表示，台灣高鐵之前欲採購新車時，日華懇原本採旁觀立場，但日本總理岸田文雄認為，此事是「日台之間親密紐帶」的象徵，最終得到台灣高鐵董事會的理解，簽署了備忘錄。

古屋圭司去年訪台期間拜會時任行政院長蘇貞昌，提到台灣高鐵車廂採購案的問題，「日華懇」非常關注。之後拜會蔡英文總統，再度提及台灣高鐵車廂採購案，希望台日攜手合作，卻被總統府的新聞稿消音，相關談話隻字未提引發爭議。

古屋今年率領史上最大、近50名日本國會議員前來祝賀國慶，訪團今天召開記者會，說明拜會蔡英文總統、賴清德副總統，以及會晤國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲、台灣高鐵董事長江耀宗等情況。

對於高鐵公司今年5月和日本日立東芝聯盟（HTSC）簽約，採購12組（144節）車廂，金額約1240億日元。古屋表示，之前台灣高鐵欲採購新車，日商與德國西門子公司全力競爭。日華懇原本認為這是民間事務，採取旁觀態度，但他去年向岸田文雄報告時，岸田認為，此事不是民間事務，而是「日台之間親密紐帶」的象徵，要求日華懇與日本企業合作。

雖然高鐵採購要看價格，但古屋表示，交通運輸不能只看金額，日本系統具有極佳的安全和準時性，最終得到台灣高鐵董事會的理解，並簽署備忘錄。

由於日華懇此行會晤三位政黨總統參選人，媒體關切日方的態度，他說，所有參選人都有豐富的經驗，也非常了不起，不應該由他來判斷誰更好，而應該由台灣人在明年1月判斷哪一位適合當總統，「自己國家未來的領袖由國民選擇是成熟的民主」。

不管是誰當選，古屋強調，台灣和台海區域目前是國際關注的焦點，維持台海和平不僅對台灣很重要，對全球也很重要，不論誰當選，都應該守護台海安全及和平穩定，這是一國領導人應有的態度。