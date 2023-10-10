造橋公所實施垃圾不落地，平均每個月減少20到50公噸的垃圾。（造橋鄉公所提供／李京昇苗栗傳真）

造橋鄉公所近半年撤除鄉內垃圾子車，並實施垃圾不落地，更與人力仲介業者合作，從移工宿舍開始示範做起，至今平均每個月減少20到50公噸的垃圾量，造橋鄉長徐連斌10日表示，公所盼落實乾淨居住環境觀念，能夠擴及到每個社區角落，公所也開始規畫廚餘回收，預計2到3個月內開始實施，建構資源循環、永續環保的理念。

造橋鄉公所與造橋鄉代表會屢屢接獲民眾陳情，在山區、偏僻道路，常有不肖人士惡意丟棄垃圾，包括家具、建築廢棄物等，導致環境髒亂，也讓清潔人員疲於奔命。

為此，造橋鄉公所從今年4、5月起實施垃圾不落地，撤除鄉內垃圾子車，並強力執行垃圾分類與資源回收，近半年見到成效，民眾配合度高，連同鄉內外籍移工宿舍也跟進實施，改善民眾垃圾處理風氣。

造橋鄉長徐連斌說，以往除有不肖人士亂丟垃圾，比較偏僻位置的垃圾子車，被丟滿垃圾後，很多人會直接將垃圾堆置在垃圾子車外圍，導致環境髒亂，也難以得知垃圾來源，因此開始實施垃圾不落地政策。

徐連斌表示，剛實施前幾個月民眾不大習慣，他感謝在鄉內龍昇村經營外籍移工宿舍的人力仲介公司，率先跟進實施垃圾不落地，約600名移工經過輔導，確實垃圾分類，業者還跟更鄉公所訂定契約，維護管理垃圾子車。

他說，目前實施垃圾不落地，是希望請民眾定點定時丟垃圾，並透過減少定點式垃圾子車，帶來的環境汙染問題。推動以來，每個月垃圾減量20到50公噸，垃圾焚化處理費用也從26萬元，降低到20多萬元，不僅減量垃圾，也節省公所開銷。

另外，各地廚餘多半都是隨著廢棄物進焚化爐焚燒，鄉公所目前已規畫廚餘回收，預計2到3個月內開始試辦，盼藉此提升資源回收和垃圾清運效率。