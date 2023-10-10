KID（右）、Rita。（PhiStudio提供）

KID（左）今補辦婚宴，兒子木木為小花童。（PhiStudio提供）

KID特別找黃鴻升的西裝師傅訂做禮服。（PhiStudio提供）

KID（林柏昇）去年初與女友「東區妹仔」Rita求婚並登記結婚，今年初迎來寶貝兒子「木木」，今（10日）晚間於台北東方文華酒店補辦婚宴，席開40桌。KID稍早提供他與Rita的婚紗照，表示他特別找曾幫小鬼黃鴻升訂製西裝的師傅替他打造人生大事的西裝，KID之前有表示將會在現場幫小鬼留有位置，兄弟情誼相當深厚。

今晚婚禮現場的佈置走森林木質系，沒有過多的儀式拘束，屬於KID的風格又溫馨的路線，希望大家也能和他們一起沒有的拘束享受這個婚禮。KID說，登記結婚後，兒子木木出生，「娶Rita也算是娶到一整個家，並多了親家一家人對我的支持與愛護，這是舉辦婚宴對我們來說最重要的意義」。

今晚，兒子木木將穿西裝背心當最可愛的小花童，KID說，會特別選擇於10月10號辦婚宴，因為木木出生時間為10點10分。KID除了幫自己訂做西裝，也特別幫自己的爸爸、丈人及兩個姐夫都訂制同一款式的西裝，象徵接下來的日子都會是永遠的一家人。