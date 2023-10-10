跟怎樣的女生談戀愛最幸福？《搜狐網》盤點十二星座，其中巨蟹、天秤、摩羯3星座女生最被男生青睞。她們修養好又有素質，而且特別溫柔大方，一旦陷入她們的愛情世界，進去了就再也不想出來。

▌巨蟹女

巨蟹女情感專一，跟這星座女生談戀愛，是一件非常幸福的事，她們不會恃寵而驕，而是默默守護在對方身邊，但是有些男生會把他們的付出視為理所當然，心安理得地享受對方付出，同時又傷害著巨蟹女，她們一旦認定了對方，就會死心塌地，就算對方做了對不起她們的事情，也依舊會選擇原諒。

▌天秤女

天秤女修養好有素質，她們溫柔賢慧、懂事體貼，多數男生都喜歡跟這樣的女生戀愛，會覺得很幸福，很有被照顧的感覺。這個星座女生溫順大方，最讓男生心疼，熟悉她們的人都知道，她們到底有都好、有多值得去愛，她們還懂得孝順父母，將對方父母當作自己父母來看待，她們如此懂事，也難怪備受男生疼愛。

▌摩羯女

摩羯女從不輕易戀愛，想要虜獲她們的心並不容易，不過她們是一個很好的戀愛對象，她們忠於本心，愛了便會好好地去愛，而不愛了也能果斷分開。摩羯座女生的感情世界多姿多彩，讓人陷進去了就不想出來，她們樂於走進對方的世界，想瞭解對方的一切，而這一切的一切都是因為愛。