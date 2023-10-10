台東1名11個月大女童疑似遭生母和同居男友虐打，全身多處瘀青，頭部受重創失去意識，8日送醫至今仍在加護病房搶救，經通報後由檢警接手偵辦，情侶檔辯稱「小孩撞到桌角」，檢方9日以殺人未遂聲押獲准。

11個月的女童8日被送往醫院急救，到院時已陷入昏迷狀態，經醫生檢查發現，手臂、臀部等多處瘀青，頭部、顏面受重創，且另有多處陳舊傷，疑似遭受虐待，院方同步依家暴流程通報警方及社會處，警方獲報到場將女童生母及同居男友帶回偵訊。

據檢警說法，情侶2人對女童受傷避重就輕，辯稱「小孩跌倒」、「撞到桌角」，但檢警依女童身上多處舊傷，認定有反復施暴可能，加上女童頭部重創，恐有殺人之故意，據此向法院聲明羈押並於9日獲准。

據了解，女童的生母產下龍鳳胎後，就與生父離異並和現任男友同居，2人扶養的龍鳳胎年僅11個月大，目前已由社工接手安置男童，是否為虐童案仍調查中。

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