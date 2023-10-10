今日是雙十國慶，總統蔡英文在國慶演說中提到日前下水的潛艦國造首艘原型艦，強調「潛艦國造是歷經三十年，不同政黨的總統，都想實現的夢想」。對此，國民黨立委王鴻薇指出，這句話重重打臉民進黨指控國民黨阻擋潛艦國造的說法，且最初的潛艦國造預算正是在馬政府時代編列，副總統賴清德該為之前抹黑藍營的言論出面做澄清。

蔡英文今(10日)在國慶演說中，先談到過去三年的防疫之路，隨後話鋒一轉，「有另一條艱辛的路，我們走了三十年。就在上個月底，『潛艦國造』的第一艘原型艦下水了。在完成後續的測試後，這艘『海鯤軍艦』預計在2025年正式服役。潛艦國造是歷經三十年，不同政黨的總統，都想實現的夢想。現在，我們做到了！」

王鴻薇在政論節目《大新聞大爆卦》表示，蔡英文說「潛艦國造是歷經三十年，不同政黨的總統，都想實現的夢想」，這句話很重要，重重打臉之前民進黨一直在說「國民黨擋潛艦國造」的說法，包括做哏圖、批評藍委刪減預算，甚至影射是中共同路人，民進黨黨主席賴清德還翻出自己過去在立法院飆粗話罵藍委的影片。

王鴻薇直言，蔡英文今天說「潛艦國造是過去30年不同政黨的總統都想實現的夢想」，請問國民黨有在刻意擋潛艦國造嗎？民進黨的說法全都不攻自破。

王鴻薇也指出，蔡英文的說法沒有錯，潛艦國造最早的預算，就是馬英九時代編列的設計規劃費，接下來才是蔡英文一步一步編列預算。

王鴻薇也嘲說，蔡英文今天這樣說之後，賴清德可以把之前指控、抹黑、污指國民黨阻擋潛艦國造的說法，出面做一個澄清。