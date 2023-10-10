麥克雞塊搭配糖醋醬是許多人吃麥當勞時必點的經典選項。一位媽媽近日下班後到麥當勞買了許多餐點，回家後卻發現店員沒給糖醋醬，忍不住氣得怒轟「它現在就是一團組合肉而已」，貼文曝光後引發熱議，不少忠實粉絲則分享，遇到這種狀況可以打電話和店家反映，店家就會派外送員送糖醋醬到家。

原PO在臉書粉專「爆怨公社」發文表示，她下班後到麥當勞購買許多餐點，結果回家後才發現店員沒給糖醋醬，「超氣的，薯條不沾番茄醬還是薯條，麥克雞塊不沾糖醋醬就不是麥克雞塊，它現在就是一團組合肉而已」，更可惜的是自己點了兩份6塊麥克雞塊，如今完全食之無味，讓她覺得又氣又難過。

對此，許多網友紛紛回應，「真的會生氣！我都是為了糖醋醬才去買的」、「真的很值得生氣，我上次也是沒給到，氣到打電話！」、「聽說現在雞塊不好吃了，糖醋味道也怪怪的」、「可惡！明明買的是糖醋醬、為什麼只給附屬的雞塊呢！」、「原來不是只有我會為了沒有糖醋醬生氣，朋友都不懂有什麼好氣的」。

另外有不少人分享解決方法，「通常，打去麥當勞，他們的外送員會幫妳送一趟唷」、「我遇過一次，打電話去，他們會幫妳送過來」、「打電話給麥當勞，他會送到妳家給妳」。