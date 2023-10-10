今10月10日雙十節是中華民國國慶日，全台各地有不少升旗活動、慶祝典禮。資深媒體人李艷秋發文談起自己學生時代回憶，當國慶排字咖、放和平鴿時被糞尿齊攻的往事，而且連高三要聯考都未能免役。她更曝光當年與主播時代的台中市長盧秀燕新聞聯播的畫面，讓網友會心一笑。

「國慶日，滿滿回憶殺，不論學生時代或進職場，這一天總是特別地⋯累！」李艷秋今(10日)在臉書發文指出，她學生時代是排字基本咖，清晨5點就在總統府前集合，自己是「中華民國萬歲」那個歲字一撇的最後一個，「我要是缺席，中華民國萬歲就缺一個洞，可見我多麼重要！」

李艷秋表示，放和平鴿時，糞尿齊攻，她們必須泰山崩於前而不亂躲，否則「中華民國萬歲」就會扭來扭去，成何體統？！第二年不知哪位善心人士，把頭上的花環換成斗笠，那年「中華民國萬歲」更是穩如磐石。

李艷秋強調，當年的國慶日是瘋狂排字日，早上總統府前大會，下午體育場為團結自強大會排字，晚上在體育館為四海同心排字，一直到升上高三要聯考都未能免役，「問過原因為什麼我們這麼命苦，學校説：這是榮耀，而且因為妳們這一屆聰明反應特快，不會出錯！」大家又高高興興去排字了。進入職場，雙十節不是轉播大會就是轉播晚會，要不就出國拍僑社的慶典，播報台上動輒排出20名主播，場面浩大。這種鏡頭也早就沉入歷史中了。

李艷秋提到，那天看到台中市長盧秀燕把自己30年前播報國慶大會的影片，用AI置換語音，穿越到現在邀請大家到台中看煙火，這是在整個國慶日藍綠各自解讀中華民國的指責聲中，最有創意和溫暖的動作，秀燕從記者到氣象主播，遠赴台中任特派，30年後成為台中市長，一路看到她的努力和堅持，除了給秀燕市長大大的讚，也要蹭一下她的熱度，找出當年我們台北台中連線的畫面分享，也讓粉絲好友們在國慶日邊看煙火，還能一起嘴角上揚。

「先開心的過國慶吧！」李艷秋直呼：「其他的事，我們再好好的算一算！」網友表示「中華民國，生日快樂！」、「真的滿滿的回憶」、「真的好懷念那個年代」、「這幾年的國慶越來越難看，以前的國慶才像國慶」、「年輕真好」、「媽媽市長年輕時好清秀，氣質真好！」