高雄駁二藝術特區文創市集是高雄假日時的好去處、文創業者擺攤早期手作市集日租500元，近年持續漲價，國慶連假駁二「嬉啤派對」攤位日租漲至4,500元，攤商抱怨賺不到錢，文化局回應表示，連假時主題活動行銷成本高，而不同性質攤位收費也有差異。

嬉啤派對攤商表示，去年日租2,000元，今年漲價，連租4天日租2,500元，而單日要3,000元，酒精飲品攤位租金更是高達4,500元，今年租金漲價、但消費力卻不如預期，買氣卻比去年少，攤位動線設計不佳。手作攤位業者表示，手作攤日租目前是800到1,000元，比飲食或酒類攤位低，但手工藝品利潤不高，也希望能調降。

文化局回應表示，不同類型市集有不同的攤位租金收費機剩，針對人潮眾多的特殊連續假日，駁二藝術特區通常特別企劃主題活動，自行招募相關手作及攤車業者參與，希望可以帶給市民難忘的回憶，例如駁二小夜埕、嬉啤派對等主題活動，透過不同風格的場地布置、周邊活動與演出規劃，讓整體更具規模與獨特性，花費的人力預算，與帶來的人潮與商業效益，都是不同於一般假日市集。

今年嬉啤派對手作品牌費用也與去年收費相同；手作品牌與餐飲酒水，是不同的商業型態，駁二針對不同類型收費，一般餐飲桌攤每日2500元，三輪車攤每日3000元，四輪大車每日4500元，帳篷攤（含精釀啤酒及主題邀請餐飲）每日4500元（帳篷連續四日參與，享八折優惠）。

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