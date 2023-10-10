國慶焰火今（10）日晚間8時將在台中中央公園登場，長達36分鐘的焰火秀將一舉施放3萬發焰火彈。台中市政府為此提前規劃交通動線、整理停車場資訊，不過台中市警局稍早指出，中央公園北側的經貿六停車場及經貿八停車場已滿，提醒欲前往觀看國慶焰火的民眾，可將車輛停放在洲際棒球場周邊，並搭乘洲際線接駁車至現場。

台中市交通局表示，今日下午16時至晚間20時會提供往會場方向的免費接駁車服務，晚間20時30分至晚間22時30分則會提供離開會場方向的免費接駁車，且只要坐滿就會馬上發車，不需要另外等待。

今年國慶焰火在台中，台中市政府交通局呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，避免塞車。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

在焰火秀會場的南北側，均提供「2+2」的接駁路線，協助民眾前往各線捷運站，包括北側的水湳線與洲際線，南側的市府線與松竹線；至於搭乘高鐵的民眾，可在高鐵台中站下車後轉成捷運至市政府站（1號出口），並依現場指標搭乘接駁車。

台中市交通局說，此次活動場地靠近捷運綠線，不論是搭乘至文心櫻花站或文華高中站下車，步行前往會場都只要約20分鐘即可抵達，不只不用找車位，還不會遇上排隊、塞車，且活動期間捷運公司也配合加開班次，甘肅路上更特別規劃行人專用通道，歡迎民眾以捷運加散步的方式一起到現場觀看焰火秀。