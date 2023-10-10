現代人生活中離不開3C產品，更是時時刻刻在滑手機。有網友在臉書社團「匿名公社」PO文表示，就讀大二的外甥女與同校的大四學長交往，昨天（9日）趁國慶連假，首次帶男友回家見家長，沒想到，今天外甥女打電話給他尋求幫忙，說父母要他不要再跟學長繼續交往，理由是學長吃飯時，從頭到尾都在滑手機。

原PO表示，外甥女讀大2，她男友目前是同校大4，昨天趁連假時帶回家跟父母第一次見面吃個飯，剛剛打電話給我，說父母叫她不要再跟這男的交往，外甥女求我幫幫忙。

我打電話去問我姊怎麼回事，我姊說這男生從進門手機就沒離過手，話說不到幾句，眼睛都盯在手機上面的遊戲，吃飯時左手仍然拿著手機，右手拿筷子，吃飯過程他只使用右手，彎低身子趴飯吃，裝飯的碗沒離開過桌面。

原PO說：「真是的...又不是啥大不了的毛病，這種小事就要叫人家分手，你們說是不是太過了？」

網友們回覆留言表示，「跟長輩吃飯而且是女友的父母，又不是不相干的陌生人！第一次吃飯就這麼不禮貌，全程一直看手機 是手機中毒嗎？想遠一點，以後可能結婚生小孩也是下班之後就躺在那邊玩手機，什麼事情都不做 都交給老婆！這種的你覺得ok嗎」

版主PO文表示，外甥女的男友因為吃飯時狂滑手機，事後被母親要求不要再交往。（翻攝「匿名公社」）

「禮貌，都不會寫，沒禮沒貌」、「將心比心，如果你是媽媽你怎麼想？基本的禮貌都沒有，現在你幫忙將來變怨偶你會比較開心嗎？」、「禮貌，尊重，人品都沒有的，這當你老公要不要」