常有人認為，「好後悔繳國民年金！」能領回來的錢少得可憐，真心不建議繳這筆，甚至還建議待業不到一個月可能就算了，超過一個月就加入工會繳勞保比較實際。財經專家則認為，勞保保障多，但國民年金有便宜、方便加保等特性，兩者還有一個隱藏版功能，就是年資可以加總，勞保湊國保或國保湊勞保，都可接續年資，有利於未來請領老年給付。

有兩類人適合在工會投保勞保，包括沒有固定雇主或沒有強制投保單位者、自營工作者等，例如小吃店老闆、計程車駕駛等；也有兩類人不適合加入職業工會勞保，一是連一個月2,000元都繳不起的人，建議先將充實自身財務再做其他打算；二是怕麻煩也不好意思麻煩別人的人，直接保國民年金比較快。

職業工會與公司投保（受雇投保）都享有勞工保險與職災保險、生育給付、失能、死亡及老年給付等，但職業工會沒有就業保險，包括失業期間領取6～9個月投保薪資6成的失業補助、育嬰留職停薪津貼、提早就業津貼、職業訓練生活津貼、補助全民健康保險費等。值得一提的是，工會加保的沒有勞退，只有勞保老年給付。

部分人為了獲得勞保保障，明明沒有工作卻在職業工會掛名投保，如經勞保局查明有不符合加保資格的情形，恐將取消其被保險人加保資格，已繳保險費不予退還外，如果有溢領保險給付，也將依法追還，得不償失。