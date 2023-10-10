中國恒大集團債權人週一表示，恒大在最後一刻取消190億美元的債務重組計畫可能導致混亂性的崩潰，並對其他陷入困境的中國房地產公司產生「災難性影響」。

《華爾街日報》報導，恒大上個月底放棄了一項歷時近2年才與投資者談成的債務重組協議，但由於附屬公司恒大財富正在被立案調查，監管部門已禁止恒大發行新票據，而發行新票據正是恒大債務重組方案的核心內容。

報導指出，持有恒大債券的投資者發表聲明懷疑恒大未盡力爭取監管部門支持，同時質疑恒大一再向他們保證交易已獲批准的承諾。投資者表示，除非恒大說服監管部門允許債務重組協議繼續推進，否則該公司很可能在10月30日的聆訊中被清盤。如此一來，「意味著恒大很可能發生失控性崩潰」，投資人表示，他們持有恒大面額價值超過60億美元的債券。

恒大沒有回應媒體要求置評的請求。

報導認為，一旦恒大失控倒閉，受衝擊的將不只是債權人。2021年底發生違約時，恒大是中國負債最多的房地產開發商，拖欠數千家供應商款項，並有數十萬套尚未完工的房屋需要交付。截至今年6月，恒大負債超過3320億美元，其中包括供應商欠款、未完工的專案，以及債券和貸款。知情人士說，被放棄的重組計畫涉及該公司拖欠債權人的包括應計利息在內的350億美元債務。

投資者表示，恒大未能推進債務重組將波及其他正在進行債務談判的中國房企，如果監管部門最終不批准這項交易，中國房企的任何境外債務重組都無法完成。標普全球評級(S&P Global Ratings)的資料顯示，中國房地產公司去年約有本金300億美元的債務違約，其中大部分公司仍在和投資者磋商，如果恒大無法完成與投資者的交易，對其他房企的債務重組將是一場災難。

報導說，可能被拖累的地產商包括規模最大的碧桂園，與另一家9月獲批准進行債務重組的融創中國。

恒大債務重組叫停後，恒大董事會主席許家印已正式被採取強制措施並接受刑事調查，旗下相關公司的高管也遭拘留，恒大美元債券被瘋狂拋售，目前債券市場價格已不到面值的10%。3月份公佈的重組框架指出，如果重組交易無法進行，公司將進入清算程序，投資者預估回收率可能在2%-9%之間。