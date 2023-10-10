萩生田光一向安倍晉三銅像獻完花致詞說，看到安倍銅像在背後「彷彿還在指示我」，會貫徹安倍精神，維護自由民主與台日友誼。（任義宇攝）

日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」，率43位議員來台歡慶中華民國國慶日，其中日華懇幹事長萩生田光一與5位議員特別南下高雄前往到紅毛港保安堂，向全台唯一安倍晉三銅像獻花致意，萩生田光一致詞時表示，看到安倍銅像在背後「彷彿還在指示我」，會貫徹安倍精神，維護自由民主與台日友誼。

紅毛港保安堂是全台唯一供奉日本軍艦的廟宇，供奉「海府大元帥」，實為蓬38號哨戒艇艦長高田又男，該艦於1944年返台時，被美軍潛水艇魚雷擊中，艦上145人全數陣亡。保安堂感念2022年遇刺身亡的安倍晉三，在生前力挺台灣，特地製作銅像紀念。

萩生田光一率5位議員，包含松本洋平、玲木馨祐、山下貴司、玲木英敬、吉田真次，向安倍晉三銅像完成獻花後致詞表示，原本還很懷疑為何會在高雄設立安倍銅像，聽到保安堂主委張吉雄介紹廟宇歷史很感佩，看到銅像在身後「彷彿還在指示我」，而安倍首相生前一大理念，就是要在民主自由精神下促進台日友誼。

萩生田光一也說，自己的選區是在八王子市，有跟高雄市簽訂姊妹市，2市一直都是堅定的朋友，八王子市以往也都會在2月拜訪高雄，這次在國慶日這樣特別日子訪台別具意義，希望台灣朋友好好保護銅像，讓安倍精神延續下去。

高雄市長陳其邁表示，這次日本有43位國會議員來台參加國慶日，是歷年最多見證台日友情，而安倍對台日友誼居功厥偉，多次在台灣遭受天災、或受中國大陸威脅時伸出援手，而萩生議員也曾說過「台灣有事，日本也有事」表達對台灣支持，希望台日雙方共同努力，為台日友好及印太和平努力。