在俄羅斯頻頻空襲靠近羅馬尼亞的烏克蘭多瑙河（Danube）港口後，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他正在羅馬尼亞首都布加勒斯特，準備跟羅馬尼亞總統討論安全局勢。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上表示：「我已抵達羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest），將與（羅馬尼亞總統）約翰尼斯（Klaus Iohannis）會談，並強化我們的睦鄰友好關係。」

澤倫斯基還說，兩人將討論「推進安全合作」。

北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞上個月數度在跟烏克蘭的交界地帶發現無人機殘骸。

俄羅斯自從退出一項允許穀物經黑海（Black Sea）安全運出的協議後，便加強空襲擁有重要穀物出口設備的烏克蘭南部地區。

對烏克蘭出口穀物而言，羅馬尼亞的地位已變得不可或缺。

這是俄羅斯對烏克蘭全面開戰以來，澤倫斯基首次造訪鄰國羅馬尼亞。