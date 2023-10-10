香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）10日也曾升破7.27元，高見7.2698元。截至10日下午4時44分，離岸價報7.2876元，在岸價報7.2912元。

人民幣兌美元中間價10日報7.1781元，升值8個基本點。上一交易日中間價7.1789元，上一交易日官方收盤價7.2922元，上日夜盤收報7.2935元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）官員言論略轉向鴿派，年內升息預期進一步回落，美元於亞洲時段早段承壓下滑。短期人民幣積極因素增加。市場關注Fed於9日當周公布的會議紀錄。