香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）10日也曾升破7.27元，高見7.2698元。截至10日下午4時44分，離岸價報7.2876元，在岸價報7.2912元。
人民幣兌美元中間價10日報7.1781元，升值8個基本點。上一交易日中間價7.1789元，上一交易日官方收盤價7.2922元，上日夜盤收報7.2935元。
外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）官員言論略轉向鴿派，年內升息預期進一步回落，美元於亞洲時段早段承壓下滑。短期人民幣積極因素增加。市場關注Fed於9日當周公布的會議紀錄。
人民幣兌美元在岸價（CNY）10日一度升破7.27元，高見7.2696元後回軟，收盤貶值8個基本點。人民幣兌美元在岸價收報7.2930元，較上日下午4時30分收報7.2922元，貶值8個基本點。較晚上11時30分最後成交價7.2935元，升值5個基本點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）10日也曾升破7.27元，高見7.2698元。截至10日下午4時44分，離岸價報7.2876元，在岸價報7.2912元。
人民幣兌美元中間價10日報7.1781元，升值8個基本點。上一交易日中間價7.1789元，上一交易日官方收盤價7.2922元，上日夜盤收報7.2935元。
外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）官員言論略轉向鴿派，年內升息預期進一步回落，美元於亞洲時段早段承壓下滑。短期人民幣積極因素增加。市場關注Fed於9日當周公布的會議紀錄。
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