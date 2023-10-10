每個人的個性都不相同，有些人樂觀單純，總是很容易信任別人，也有人謹慎多疑，無論何時都保持著「防人之心」。《搜狐網》命理專欄分享，天蠍座、水瓶座和雙子座的個性較為敏感多慮，從不輕易相信任何人，總是保持著極高的防備心。

▎天蠍座

天蠍座內心敏感，個性謹慎多慮，看待事物不會只單純看表面，而是習慣性地觀察、深思，試圖看透人事物的本質，不容易被迷惑，屬於防備心較重的類型，因此天蠍座從來不會輕易相信任何人，對除了自己以外的人始終保持質疑，雖然方法有些極端，但能確保他們一直走在自己覺得對的道路上。

▎水瓶座

水瓶座外表看似高冷、強大，其實內心很渴望有人陪伴，卻因為太過缺乏安全感，不敢在他人面前暴露自己的缺點，以及軟肋，有時明明很痛苦，還要裝作堅強，這也導致眾人眼中的水瓶座，雖然看起來很好說話，但很少讓人真正走進內心，也很難完全信任一個人，對外界始終保持著很強的防備心。

▎雙子座

雙子座能言善道，似乎跟任何人都能和諧相處，永遠能依據當下的環境，改變自己的社交模式，是個十分百變且難以捉摸的人，事實上「社交高手」只是偽裝出來的形象，雙子座的內心敏感且缺乏安全感，擔心因為善良受到太多傷害，於是只能時刻保持防備心，不輕易相信任何人。